Распитие алкоголя в Томске закончилось разбойным нападением
В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило сообщение о разбойном нападении в квартире жилого дома.
По предварительным данным, потерпевшая приехала в гости к ранее знакомым гражданам. В квартире жилого дома, в ходе распития спиртных напитков, в отношении нее было совершено разбойное нападение, в результате которого с банковской карты потерпевшей были похищены денежные средства в сумме 70 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления, задержана ранее судимая местная жительница, 1993 года рождения.
Следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU