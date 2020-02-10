2020-02-10T10:34:05+03:00
Происшествия

Распитие алкоголя в Томске закончилось разбойным нападением

Возбуждено уголовное дело
Елена Реутова
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С карты потерпевшей похищено 70 тысяч рублейС карты потерпевшей похищено 70 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило сообщение о разбойном нападении в квартире жилого дома.

По предварительным данным, потерпевшая приехала в гости к ранее знакомым гражданам. В квартире жилого дома, в ходе распития спиртных напитков, в отношении нее было совершено разбойное нападение, в результате которого с банковской карты потерпевшей были похищены денежные средства в сумме 70 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления, задержана ранее судимая местная жительница, 1993 года рождения.

Следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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