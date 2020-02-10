Пострадавшие пайщики КПК «Первый Томский» ждут суда

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:11:18+03:00

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В конце января 2020 года Арбитражный суд Томской области принял решение объединить в одно производство заявления КПК «Первый Томский» и Банка России о признании несостоятельным (банкротом) КПК «Первый Томский» и назначить их к совместному рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 24 марта 2020 года.

Если будет принято решение о признании КПК банкротом, будет введена процедура наблюдения. С этого момента кредиторы смогут предъявлять свои денежные требования.

Федеральный закон «О несостоятельности» относит пайщиков кредитного кооператива к кредиторам первой очереди, но с оговоркой – из конкурсной массы их требования по договорам передачи личных сбережений сначала будут исполнять в сумме не более 700 тысяч рублей.

Как отмечают в ЦБ, пайщикам важно помнить, что у них есть право обратиться за бесплатной помощью в решении судебного спора к участникам негосударственной системы бесплатной юридической помощи. Их список размещен на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU