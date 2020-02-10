В Томской области 220 млн рублей пойдут на «мусорную реформу»

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:04:42+03:00

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170 млн рублей было выделено из регионального бюджета на мероприятия комплексной реформы по обращению с отходами в рамках нацпроекта «Экология» , еще около 50 миллионов направили муниципалитеты. Одной из значимых статей расходов стало приобретение контейнеров для сбора отходов. На эти цели направлено 72,9 млн рублей, в районы поступило более 7300 емкостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Кроме того, построен новый полигон ТКО в поселке Самусь, 14 полигонов оснащены весовым оборудованием, разработана проектно-сметная документация на строительство полигонов в селах Чажемто и Александровское. В настоящее время проходит государственную экспертизу строительство мусоросортировочных комплексов в селах Бакчар и Мельниково. Как подчеркнул заместитель губернатора Андрей Кнорр, охват населения услугой по вывозу мусора в Томской области в среднем превысил 90 процентов. Собираемость платы за мусор в течение года выросла в два раза и составляет 75 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU