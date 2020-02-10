2020-02-10T10:04:42+03:00
Недвижимость

В Томской области 220 млн рублей пойдут на «мусорную реформу»

Средства выделены на изменение системы обращения с коммунальными отходами
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
У реформы большое будущееУ реформы большое будущееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

170 млн рублей было выделено из регионального бюджета на мероприятия комплексной реформы по обращению с отходами в рамках нацпроекта «Экология» , еще около 50 миллионов направили муниципалитеты. Одной из значимых статей расходов стало приобретение контейнеров для сбора отходов. На эти цели направлено 72,9 млн рублей, в районы поступило более 7300 емкостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Кроме того, построен новый полигон ТКО в поселке Самусь, 14 полигонов оснащены весовым оборудованием, разработана проектно-сметная документация на строительство полигонов в селах Чажемто и Александровское. В настоящее время проходит государственную экспертизу строительство мусоросортировочных комплексов в селах Бакчар и Мельниково. Как подчеркнул заместитель губернатора Андрей Кнорр, охват населения услугой по вывозу мусора в Томской области в среднем превысил 90 процентов. Собираемость платы за мусор в течение года выросла в два раза и составляет 75 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Томска поблагодарил сотрудника полиции
По иску прокуратуры суд в Томске запретил доступ к 4 интернет-сайтам
Томская область является регионом – лидером по экспорту «органики»
Огурцы и белокочанная капуста больше всего подорожали в январе в Томске
В Томской области местная жительница обвиняется в смерти сына
Торжественный прием провел губернатор Томской области для ветеранов
Во вторник в Томске стартует кубок России по подводному спорту
Интерактивные уроки для ребят проходят в Томской области
Томичи стали чаще посещать стоматологов для профилактики
Распитие алкоголя в Томске закончилось разбойным нападением
Пострадавшие пайщики КПК «Первый Томский» ждут суда
В Томской области 220 млн рублей пойдут на «мусорную реформу»
Мужчина погиб после падения с крыши во время уборки снега в Томске
Алтайские сказки прочитают в Томском художественном музее в субботу
В Томской области пенсионеры смогут выучить английский язык
В Томске все выходные продолжалась борьба со снегом
Томичка Александра Аскарова завоевала золото первенства СФО по дзюдо
Шоколадный соблазн: за кражу лакомства томич пойдет под суд
Тысячи томичей участвовали в «Лыжне России»
В райцентре Томской области бизнес-леди может лишиться почти 500 пар обуви
Стоимость жилья в Томской области - одна из самых высоких в Сибири
Лесная отрасль Томской области поставила рекорд по росту производства