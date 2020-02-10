2020-02-10T09:42:25+03:00
Общество

Мужчина погиб после падения с крыши во время уборки снега в Томске

Прокуратура проводит проверку
Елена Реутова
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В воскресенье, 9 февраля, несчастный случай произошел на ул. Красноармейской, 14.

Мужчина, принимавший участие в очистке кровли от снега, упал с крыши и скончался от полученных при падении травм.

В настоящий момент прокуратура Советского района г. Томска проводит проверку. Планируется, что будет выяснено, соблюдались ли требования законодательства об охране труда.

Это второй случай падения с крыши за прошедшую неделю. Так, 5 февраля рабочий упал во время очистки от снега кровли здания по ул. Артема. Он получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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