Мужчина погиб после падения с крыши во время уборки снега в Томске
Прокуратура проводит проверку
Страховка спасает жизньФото: Влад КОМЯКОВ
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В воскресенье, 9 февраля, несчастный случай произошел на ул. Красноармейской, 14.
Мужчина, принимавший участие в очистке кровли от снега, упал с крыши и скончался от полученных при падении травм.
В настоящий момент прокуратура Советского района г. Томска проводит проверку. Планируется, что будет выяснено, соблюдались ли требования законодательства об охране труда.
Это второй случай падения с крыши за прошедшую неделю. Так, 5 февраля рабочий упал во время очистки от снега кровли здания по ул. Артема. Он получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU