В Томской области пенсионеры смогут выучить английский язык

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:46:33+03:00

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Для пенсионеров, участников клубов по интересам при Комплексном центре социального обслуживания населения ЗАТО Северск открылись курсы английского языка на бесплатной основе.

Аудитория слушателей - это пенсионеры от 55 лет и старше с разным уровнем подготовки. Есть те, кто никогда не говорил на этом языке, и такие, кто утратил свои знания. На первом занятии вместе с опытным преподавателем они вспомнили английский алфавит, а также легкие в произношении слова и простые разговорные фразы.

Учить иностранный язык полезно в любом возрасте. Английский может пригодиться в туристической поездке или при работе с компьютером, который пенсионеры также активно осваивают. Цель преподавателя - научить своих зрелых учеников говорить, читать, писать и понимать речь в рамках базового и профессионального английского языка.

Всего пока планируется бесплатно обучить английскому языку две группы пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU