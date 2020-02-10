В Томской области пенсионеры смогут выучить английский язык
Для пенсионеров, участников клубов по интересам при Комплексном центре социального обслуживания населения ЗАТО Северск открылись курсы английского языка на бесплатной основе.
Аудитория слушателей - это пенсионеры от 55 лет и старше с разным уровнем подготовки. Есть те, кто никогда не говорил на этом языке, и такие, кто утратил свои знания. На первом занятии вместе с опытным преподавателем они вспомнили английский алфавит, а также легкие в произношении слова и простые разговорные фразы.
Учить иностранный язык полезно в любом возрасте. Английский может пригодиться в туристической поездке или при работе с компьютером, который пенсионеры также активно осваивают. Цель преподавателя - научить своих зрелых учеников говорить, читать, писать и понимать речь в рамках базового и профессионального английского языка.
Всего пока планируется бесплатно обучить английскому языку две группы пенсионеров.
ИСТОЧНИК KP.RU