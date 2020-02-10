В Томске все выходные продолжалась борьба со снегом

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:13:20+03:00

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В эти выходные погода не баловала томичей: обильные снегопады и резкая оттепель до положительных температур создали проблемы многим горожанам. По информации синоптиков, за три дня выпало почти 20 мм осадков. Была усилена работа снегоуборочной техники на основных магистралях города и в районах областного центра.

Бригады «ТомскСАХ» и подрядчиков районных администраций мобилизовали силы для работы в неблагоприятных погодных условиях. Механизированные звенья МБУ «ТомскСАХ» убирали снег на улицах. Фронтальный погрузчик очищал остановки и пешеходные переходы с подходами. Среднесуточный выход техники составил 179 единиц. Всего за три дня коммунальные службы Томска вывезли на полигоны 14 тыс. тонн снега. При потеплении механизированные звенья очищали проезжую часть и тротуары от мокрого снега, на 19 участках 15 улицах работала водооткачивающая техника, предотвращая гололед. Сегодня работа коммунальных служб сосредоточена на посыпке дорог противогололедной смесью, скалывании наледи и вывозе снега.

ИСТОЧНИК KP.RU