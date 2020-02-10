Шоколадный соблазн: за кражу лакомства томич пойдет под суд

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:00:25+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Томске задержан подозреваемый в хищении чужого имущества. Им оказался житель областного центра, 1980 года рождения.

-По предварительным данным, мужчина, незаконно проникнув через незапертую входную дверь в складское помещение в Ленинском районе г. Томска, путем свободного доступа похитил имущество (шоколадные изделия) на сумму более 10000 рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». - сообщает пресс-служба областного УМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU