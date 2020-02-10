Тысячи томичей участвовали в «Лыжне России»

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:41:34+03:00

Если хочешь быть здоров Фото: из открытых источников

Она прошла в выходные на стадионе «Буревестник»

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На стадионе «Буревестник» традиционно состоялась самая массовая лыжная гонка, в которой приняли участие более 2,5 томичей. Горожане выступили на дистанциях 1, 5 и 10 километров. В мероприятии приняли участие профессиональные спортсмены и ветераны спорта, представители старшего поколения, школьники и дошкольники, врачи, учителя, строители, ученые. Приходили целыми семьями.

В Томске делается многое для развития массового спорта. За последние годы в городе были открыты тропы здоровья, освещенные лыжные трассы, бассейны, хоккейные коробки, баскетбольные площадки, футбольные поля, крытые катки. В района Томска устанавливаются комплексы ГТО, развивается дворовый спорт.

Также в рамках мероприятия нескольким томичам были вручены значки по итогам сдачи нормативов ГТО. Гостям праздника также было предложено проверить свою силу и ловкость на интерактивной площадке «Зарядись здоровьем» от «Центра медицинской профилактики».

ИСТОЧНИК KP.RU