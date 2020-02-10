2020-02-10T06:05:29+03:00
Общество

В райцентре Томской области бизнес-леди может лишиться почти 500 пар обуви

Судебные приставы наложили арест на товар из-за долгов хозяйки по кредитам
Алиса Селезнева
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фото: УФССП по Томской областифото: УФССП по Томской областиФото: из открытых источников
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Предпринимательница из города Асино оформила кредиты на развитие своего торгового бизнеса, но не рассчитала свои финансовые возможности. В итоге, двум банкам женщина задолжала 94 000 рублей, еще 11 000 рублей составляют просроченные ею налоговые платежи.

- Поскольку денежных средств, достаточных для погашения задолженности, у гражданки не имеется, сотрудник отдела судебных приставов по Асиновскому району наложила арест на ее товар – 470 пар обуви. Обувь оставлена должнице на ответственное хранение, при этом хозяйка предупреждена об уголовной ответственности за продажу, передачу, отчуждение арестованного имущества. – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Томской области.

Предпринимательнице предоставлена возможность оплатить кредиты, налоги, а также исполнительский сбор в установленный приставом срок. В противном случае, после проведения оценки, сапожки, туфельки и другая «арестованная» обувь будут направлены на реализацию, которая позволит погасить задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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