Стоимость жилья в Томской области - одна из самых высоких в Сибири
Томскстат сравнил цены на жилье в регионах Сибирского Федерального округа, сложившиеся на конец 2019 года. Согласно данным ведомства, на первичном рынке самая высокая цена за квадратный метр общей площади зафиксирована в Иркутской области – 60415 рублей. На втором месте Новосибирская область – 58710 рублей, на третьем – Томская область с показателем в 57080 рублей. Дешевле всего «новостройки» стоят в республике Хакасия – 43080 рублей за квадратный метр.
На вторичном рынке лидирует по дороговизне квартир республика Тыва – 60884 рубля за кв. метр.
На втором месте Новосибирская область – 57564 рубля, замыкает тройку лидеров вновь Томская область, 49516 рублей. Самое дешевое жилье на вторичном рынке наблюдается в Кемеровской области, где средняя цена за квадратный метр составляет 41907 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU