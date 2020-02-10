Стоимость жилья в Томской области - одна из самых высоких в Сибири

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:49:19+03:00

«Квадрат» в новостройке, в среднем, обойдется в 57 тыс рублей

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Томскстат сравнил цены на жилье в регионах Сибирского Федерального округа, сложившиеся на конец 2019 года. Согласно данным ведомства, на первичном рынке самая высокая цена за квадратный метр общей площади зафиксирована в Иркутской области – 60415 рублей. На втором месте Новосибирская область – 58710 рублей, на третьем – Томская область с показателем в 57080 рублей. Дешевле всего «новостройки» стоят в республике Хакасия – 43080 рублей за квадратный метр.

На вторичном рынке лидирует по дороговизне квартир республика Тыва – 60884 рубля за кв. метр.

На втором месте Новосибирская область – 57564 рубля, замыкает тройку лидеров вновь Томская область, 49516 рублей. Самое дешевое жилье на вторичном рынке наблюдается в Кемеровской области, где средняя цена за квадратный метр составляет 41907 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU