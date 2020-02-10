2020-02-10T05:19:16+03:00
Экономика

Лесная отрасль Томской области поставила рекорд по росту производства

В 2019 году регион заготовил и поставил древесины почти на 20 млрд рублей
Алиса Селезнева
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Вывоз "кругляка" сократился в два раза.Вывоз "кругляка" сократился в два раза.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Отгрузка продукции из древесины в регионе в прошлом году выросла на 41% к 2018 году и составила 19,9 млрд рублей. Позитивная динамика обусловлена ростом объемов производства и увеличением в товарной структуре доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2019 году на 22,5% в регионе увеличился объем производства МДФ, на 3,2% — ДСП, на 33% — шпона. –рассказал журналистам заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

За 2019 год томские предприятия экспортировали товаров из древесины на сумму 180 млн долларов США, что на 2% больше, чем в 2018-м. Большую часть экспортируемых товаров составили пиломатериалы 54,2%, 25,7% — плиты ДСП, 16,5% — МДФ, более 3% — шпон и 0,25% — необработанная древесина.

«Томская область продолжает развивать глубокую переработку древесины на собственной территории и практически перестала экспортировать «кругляк» — по сравнению с 2018 годом показатели его вывоза сократились более чем в два раза» — подчеркнул вице-губернатор.

В настоящее время переработкой древесины на территории Томской области занимаются более 600 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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