Полицейские объяснили томичам как защититься от телефонных мошенников

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:52:38+03:00

Очень часто жертвами телефонных мошенников становятся пенсионеры. Фото: из открытых источников

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9 февраля, в рамках социально-ориентированного проекта «#Осторожно_мошенничество!» сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска, провели разъяснительные беседы с населением в торговых центрах.

- Стражи порядка рассказали гражданам о способах и видах современного мошенничества, объяснили, как не стать жертвой злоумышленников. Во время бесед особое внимание уделялось телефонному мошенничеству, на том, что нельзя доверять сомнительным звонкам и следует незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию. Полицейские призвали горожан не доверять незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банков, не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пароли на совершение операций с картами. – сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ходе акции жителям областного центра вручались памятки с информацией об основных видах мошенничества, полицейские подробно ответили на вопросы земляков.

Чтобы привлечь внимание к актуальной проблеме как можно большего числа граждан сотрудники органов внутренних дел запланировали проведение подобных акций во всех районах Томска.

Напомним, несколько дней назад мы писали о томичке, лишившейся крупной суммы из-за мнимого «звонка из банка»

ИСТОЧНИК KP.RU