В Томске мотоцикл стал яблоком раздора

9 Февр. 2020 2020-02-09T07:54:01+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступило сообщение от 37-летнего жителя города Зеленограда о хищении денежных средств. Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установлен ранее не судимый 31-летний житель областного центра.

По предварительным данным, потерпевший через Интернет сайт решил приобрести мотоцикл. Мужчина созвонился с продавцом и договорился о цене, после чего перевел денежные средства на счет, указанный продавцом. После перевода денежных средств, подозреваемый перестал выходить на связь. Товар покупателю так и не поступил. Следователем ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU