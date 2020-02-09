Детектив звучал под куполом Органного зала Томска

9 Февр. 2020 2020-02-09T05:02:35+03:00

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Концерт «Артур Конан Дойл: Собака Баскервилей» прошел в помещении Томской областной государственной филармонии и вызвал большой интерес зрителей. Томичи целыми семьями пришли послушать историю про известного сыщика Шерлока Холмса в исполнении актера Владислава Хрусталева и солистов филармонии.

Музыка была полноправным участником и партнером истории, отмечали сами исполнители. Вместе с Владиславом «Собаку Баскервилей» читали музыканты Дмитрий Ушаков (орган), Светлана Чудакова (клавесин) и Светлана Шевкопляс (альт), погружая слушателей в атмосферу старой доброй Англии и оживляя страницы повести. Орган вместе с клавесином и альтом «рисовал» пейзажи и картинки Британии.

Программа полюбившегося томичам абонемента «Музыка и слово» на этот год тоже известна. В следующем сезоне прозвучат «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Темные аллеи» Ивана Бунина, «Три мушкетера» Александра Дюма и поэзия Серебряного века. И обязательно в сопровождении музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU