В ДТП в центре Томска пострадало 6 человек
Среди них один ребенок
В аварии пострадало 6 человекФото: из открытых источников
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Как сообщает "Область здоровья", при столкновении троллейбуса и маршрутного автобуса травмировано 6 человек, из них один ребенок. Скорая помощь доставила взрослых в больницу скорой помощи, семилетняя девочка доставлена в больницу скорой медицинской помощи №2. После обследования и оказания медицинской помощи трое женщин направлены на амбулаторное лечение. Еде две женщины с травмами перенаправлены в отделение челюстно-лицевой хирургии ТОКБ.
Девочке оказана медицинская помощь, она отправлена на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU