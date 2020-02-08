В ДТП в центре Томска пострадало 6 человек

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:30:26+03:00

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Как сообщает "Область здоровья", при столкновении троллейбуса и маршрутного автобуса травмировано 6 человек, из них один ребенок. Скорая помощь доставила взрослых в больницу скорой помощи, семилетняя девочка доставлена в больницу скорой медицинской помощи №2. После обследования и оказания медицинской помощи трое женщин направлены на амбулаторное лечение. Еде две женщины с травмами перенаправлены в отделение челюстно-лицевой хирургии ТОКБ.

Девочке оказана медицинская помощь, она отправлена на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU