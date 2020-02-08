2020-02-08T12:30:26+03:00
Происшествия

В ДТП в центре Томска пострадало 6 человек

Среди них один ребенок
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В аварии пострадало 6 человекВ аварии пострадало 6 человекФото: из открытых источников
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Как сообщает "Область здоровья", при столкновении троллейбуса и маршрутного автобуса травмировано 6 человек, из них один ребенок. Скорая помощь доставила взрослых в больницу скорой помощи, семилетняя девочка доставлена в больницу скорой медицинской помощи №2. После обследования и оказания медицинской помощи трое женщин направлены на амбулаторное лечение. Еде две женщины с травмами перенаправлены в отделение челюстно-лицевой хирургии ТОКБ.

Девочке оказана медицинская помощь, она отправлена на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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