2020-02-08T09:38:09+03:00
Происшествия

ДТП с троллейбусом и маршруткой парализовало движение в центре Томска

Елена Реутова
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На месте работает скораяНа месте работает скораяФото: из открытых источников
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В субботу днем на пересечении пр. Ленина и пр. Кирова произошла авария с участием троллейбуса, автобуса и легкового автомобиля. Движение в этом месте полностью заблокировано в обе стороны.

По рассказам очевидцев, троллейбус должен был поворачивать на Кирова, когда в него въехал маршрутный автобус.

На месте работает несколько экипажей скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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