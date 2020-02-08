ДТП с троллейбусом и маршруткой парализовало движение в центре Томска

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:38:09+03:00

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В субботу днем на пересечении пр. Ленина и пр. Кирова произошла авария с участием троллейбуса, автобуса и легкового автомобиля. Движение в этом месте полностью заблокировано в обе стороны.

По рассказам очевидцев, троллейбус должен был поворачивать на Кирова, когда в него въехал маршрутный автобус.

На месте работает несколько экипажей скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU