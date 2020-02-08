ДТП с троллейбусом и маршруткой парализовало движение в центре Томска
На месте работает скораяФото: из открытых источников
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В субботу днем на пересечении пр. Ленина и пр. Кирова произошла авария с участием троллейбуса, автобуса и легкового автомобиля. Движение в этом месте полностью заблокировано в обе стороны.
По рассказам очевидцев, троллейбус должен был поворачивать на Кирова, когда в него въехал маршрутный автобус.
На месте работает несколько экипажей скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU