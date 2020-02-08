2020-02-08T05:54:17+03:00
Происшествия

В Томской области задержан подозреваемый – лесоруб

Он занимался незаконной вырубкой деревьев
ИГОРЬ ТЮРИН
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В лесу раздавался топор дровосекаВ лесу раздавался топор дровосекаФото: из открытых источников
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Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Зырянскому району, была получена оперативная информация о факте незаконной рубки деревьев в лесном массиве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлен подозреваемый, им оказался местный житель, 1981 года рождения. По предварительной информации, мужчина, находясь в 105 квартале, в районе села Беловодовка, не имея специального разрешения, совершил незаконную рубку 6 деревьев породы ель общим объемом 15,81 кубических метра, чем причинил материальны ущерб на сумму 114 000 рублей. Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Зырянскому району возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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