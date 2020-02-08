В Томске пресечен сбыт наркотиков

8 Февр. 2020 2020-02-08T05:39:46+03:00

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В январе этого года 27-летний томич по достигнутой через Интернет договоренности с третьим лицом получил от него синтетическое наркотическое средство «мефедрон» массой 85,44 грамма, наркотическое средство «гашиш» массой 23,78 грамма и психотропное вещество «амфетамин» массой 14,4 грамма. Он должен был расфасовать полученные наркотические средства и сделать «закладки» в различных частях Томска. Обвиняемый расфасовал запрещенные к обращению вещества на дозы, однако выполнить свою задачу по созданию тайников не успел. Он был задержан сотрудниками полиции в подъезде дома, в котором снимал квартиру для фасовки и хранения наркотиков.

Уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст.30 п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г.Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU