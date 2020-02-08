2020-02-08T05:04:37+03:00
Общество

Специализированный взвод дорожно-патрульной службы создан в Томске

Основная особенность нового подразделения - мобильность
Елена Реутова
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Первый маршрут пролегал по восточным районам областиПервый маршрут пролегал по восточным районам областиФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Создание специализированного взвода - это дополнительная мера для стабилизации дорожно-транспортного травматизма на территории всей Томской области. Его экипажи не имеют регулярных маршрутов патрулирования, а несут службу в тех районах области, где наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, оказывая помощь территориальным сотрудникам ГИБДД.

Первый маршрут пролегал через Зырянский, Тегульдетский и Асиновский район. В течение двух дней инспекторы составили 44 административных материала за нарушения Правил дорожного движения в отношении участников дорожного движения.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяли грузовому транспорту и профилактике нарушений законодательства его водителями и организаторами грузоперевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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