Специализированный взвод дорожно-патрульной службы создан в Томске

8 Февр. 2020 2020-02-08T05:04:37+03:00

Первый маршрут пролегал по восточным районам области Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Изменить размер текста: A A

Создание специализированного взвода - это дополнительная мера для стабилизации дорожно-транспортного травматизма на территории всей Томской области. Его экипажи не имеют регулярных маршрутов патрулирования, а несут службу в тех районах области, где наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, оказывая помощь территориальным сотрудникам ГИБДД.

Первый маршрут пролегал через Зырянский, Тегульдетский и Асиновский район. В течение двух дней инспекторы составили 44 административных материала за нарушения Правил дорожного движения в отношении участников дорожного движения.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяли грузовому транспорту и профилактике нарушений законодательства его водителями и организаторами грузоперевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU