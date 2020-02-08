Специализированный взвод дорожно-патрульной службы создан в Томске
Создание специализированного взвода - это дополнительная мера для стабилизации дорожно-транспортного травматизма на территории всей Томской области. Его экипажи не имеют регулярных маршрутов патрулирования, а несут службу в тех районах области, где наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, оказывая помощь территориальным сотрудникам ГИБДД.
Первый маршрут пролегал через Зырянский, Тегульдетский и Асиновский район. В течение двух дней инспекторы составили 44 административных материала за нарушения Правил дорожного движения в отношении участников дорожного движения.
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяли грузовому транспорту и профилактике нарушений законодательства его водителями и организаторами грузоперевозок.
ИСТОЧНИК KP.RU