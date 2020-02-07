Стрельба в центре Томска

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:17:01+03:00

Нервное время, нервные люди Фото: из открытых источников

Житель города отрыл огонь по рабочим, которые убирали снег с крыши

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По словам многочисленных свидетелей, произошло это утром 7 февраля у стоматологии на улице Гагарина, в историческом центре Томска. Мужчина открыл огонь из пистолета по рабочим, убиравшим снег с крыши.

Медики вызвали полицию. По информации регионального УМВД, заявление о конфликте поступило в дежурную часть около 10 часов 30 минут. Полиция проводит проверку. Пострадавших в результате конфликтной ситуации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU