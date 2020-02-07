Стрельба в центре Томска
Житель города отрыл огонь по рабочим, которые убирали снег с крыши
Нервное время, нервные людиФото: из открытых источников
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По словам многочисленных свидетелей, произошло это утром 7 февраля у стоматологии на улице Гагарина, в историческом центре Томска. Мужчина открыл огонь из пистолета по рабочим, убиравшим снег с крыши.
Медики вызвали полицию. По информации регионального УМВД, заявление о конфликте поступило в дежурную часть около 10 часов 30 минут. Полиция проводит проверку. Пострадавших в результате конфликтной ситуации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU