2020-02-07T12:14:53+03:00
Умный город

Томские водоразборные башни признаны памятником

В состав архитектурного ансамбля города вошли семь объектов
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томская башня запоминается сразуТомская башня запоминается сразуФото: из открытых источников
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Государственная историко-культурная экспертиза, проведенная по заказу областного Центра по охране памятников, установила, что ансамбль промышленной архитектуры начала XX века представляет историко-культурную ценность. В его состав включены семь объектов: водонапорная башня (ул. Пушкина, 23), водоподъемное здание (Московский тракт, 82 строение 3) и водоразборные торговые будки на улицах Горького, 17а, Розы Люксембург, 67а, Тверской, 25б, Войкова, 16 строение 2, а также по проспекту Ленина, 145а.

Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области подписан приказ о присвоении ансамблю статуса памятника регионального значения с утверждением состава и предмета охраны. Он внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ как «Ансамбль инженерных сооружений общества механических заводов братьев Бромлей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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