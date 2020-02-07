2020-02-07T11:52:58+03:00
Экономика

Томские аграрии наращивают темпы производства

За семь лет сельчане увеличили его объем в 1,7 раза
ИГОРЬ ТЮРИН
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В свободную минуту сельчане любят шуткуВ свободную минуту сельчане любят шуткуФото: ИГОРЬ ТЮРИН
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О показателях растущей эффективности в сельском хозяйстве Томской области рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По его словам, по большинству направлений регион достиг хороших результатов. Рентабельность сельхозпредприятий составила 14 процентов. Еще в 2012 году эффективность работы аграриев без господдержки уходила в минус. Объем производства сельхозпродукции в 2019 году в регионе составил 31 млрд рублей. Заработная плата в отрасли в 2019 году превысила 32 тыс. рублей. Высокая динамика сохраняется и в органическом земледелии, которое активно поддерживает областная власть. За 2019 год объем производства в этом секторе вырос с 11,8 до 19,6 тыс. тонн. Животноводство области в течение пяти последних лет сохраняет положительную динамику в производстве молока. Региональная власть ставит перед аграриями задачу наращивания поголовья и посевных площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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