В Томской области занимаются наукой почти 10 тысяч человек

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:03:34+03:00

Большинство из них составляют молодые исследователи

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В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, Томскстат представил данные о кадровом потенциале научно-исследовательского комплекса региона.

Согласно им, научные исследования и разработки в Томской области в 2018 году выполняли 66 организаций. Всего в этой сфере было занято 9.9 тыс. человек, из которых 46.4% - собственно исследователи, 27.6% - вспомогательный персонал, 9.9% - техники.

Среди исследователей ученую степень имеют 1856 человек (каждый четвертый), в том числе, 485 являются докторами наук, 1371 - кандидатами. Прекрасный пол представлен в научно-исследовательском комплексе региона 1889 женщинами, из которых 165 имеют докторскую степень.

По направлениям исследованиям и областям наук в Томской области преобладают «технари» – 53.5% от общего числа исследователей, естественными науками занимаются 32.3% ученых , медицинскими разработками – 8.0%.

Более половины - 57.4%, исследователей, составляют люди, не достигшие 39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU