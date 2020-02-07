2020-02-07T10:45:00+03:00
Спорт

Тайские боксеры Сибири собрались в Томске

Чемпионат и первенство СФО по тайскому боксу соберут 300 спортсменов
Елена Реутова
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Тайский бокс популярен в СибириТайский бокс популярен в СибириФото: из открытых источников
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Сегодня в спортивном комплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48б) проходят соревнования и предварительные поединки чемпионата и первенства Сибири по тайскому боксу. А уже завтра, 8 февраля, в 12 часов стартуют полуфиналы. Завтра же, в час дня состоится торжественное открытие соревнований.

Финальные бои пройдут в воскресенье.

В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из всех регионов Сибирского федерального округа, в том числе чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России, а также крупных международных турниров.

Почетным гостем чемпионата и первенства Сибири станет заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, многократный победитель турниров по тайскому боксу среди профессионалов и любителей Артем Левин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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