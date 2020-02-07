2020-02-07T10:53:24+03:00
Общество

Студенты-томичи получают отсрочку от армии

Полторы тысячи томичей ушли в армию в 2019 году
Елена Реутова
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Проводы в армиюПроводы в армиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В весеннюю призывную кампанию отсрочку от армии получили более двух тысяч парней (47% от явившихся на призывную комиссию), в осеннюю — три тысячи (57%).

- Почти пять тысяч из них — в связи с обучением в вузах и техникумах. По здоровью от службы были освобождены 2,5 тысячи человек, при этом по результатам медицинских освидетельствований весной годными к военной службе признаны 92 процента призывников, — рассказал заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

В отношении «уклонистов» возбуждено четыре уголовных дела, еще 35 случаев рассматривает Следственный комитет, 211 человек были привлечены к административной ответственности.

Большинство томских призывников проходят срочную службу в сухопутных войсках Министерства обороны России, 13 человек были призваны в научные роты, 12 предпочли заменить военную службу на альтернативную гражданскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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