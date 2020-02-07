Студенты Томской области пройдут обучение в «Школе поисковика»

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:23:47+03:00

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Фото: из открытых источников

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С 8 февраля до 1 апреля 2020 года более 100 студентов томских колледжей и техникумов пройдут обучение поисковой работе. Занятия будут проходить каждую субботу в Томском экономико-промышленном колледже (Иркутский тракт, 175) . На них бойцы поискового отряда «Патриот», действующего при образовательном учреждении с 2006 года, расскажут студентам об особенностях обнаружения и подъема на поверхность останков погибших солдат и оружия, научат обращаться с металлоискателями, компасом ,навигатором и другим оборудованием.

С 15 апреля по 8 мая 40 молодых людей, успешно прошедших обучение, в составе поисковых отрядов «Патриот» и «Поиск» примут участие в экспедиции в Смоленскую область ,на места сражений 166-й стрелковой дивизии.

В настоящее время бойцами отряда «Патриот» является свыше 150 человек. За почти пятнадцать лет работы отряда им было найдено более 200 советских солдат, установлено по медальонам 15 имен павших героев.

Отряду «Поиск» Томского индустриального колледжа уже 34 года. За время его существования бойцами найдено более 500 советских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU