2020-02-07T08:23:47+03:00
75 лет Великой Победы

Студенты Томской области пройдут обучение в «Школе поисковика»

Лучшие ее выпускники будут искать останки павших героев на Смоленщине
Алиса Селезнева
Поделиться:
Война не окончена, пока не похоронен последний солдат.Война не окончена, пока не похоронен последний солдат.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 8 февраля до 1 апреля 2020 года более 100 студентов томских колледжей и техникумов пройдут обучение поисковой работе. Занятия будут проходить каждую субботу в Томском экономико-промышленном колледже (Иркутский тракт, 175) . На них бойцы поискового отряда «Патриот», действующего при образовательном учреждении с 2006 года, расскажут студентам об особенностях обнаружения и подъема на поверхность останков погибших солдат и оружия, научат обращаться с металлоискателями, компасом ,навигатором и другим оборудованием.

С 15 апреля по 8 мая 40 молодых людей, успешно прошедших обучение, в составе поисковых отрядов «Патриот» и «Поиск» примут участие в экспедиции в Смоленскую область ,на места сражений 166-й стрелковой дивизии.

В настоящее время бойцами отряда «Патриот» является свыше 150 человек. За почти пятнадцать лет работы отряда им было найдено более 200 советских солдат, установлено по медальонам 15 имен павших героев.

Отряду «Поиск» Томского индустриального колледжа уже 34 года. За время его существования бойцами найдено более 500 советских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрельба в центре Томска
Жительницу Томской области осудили за неуплату алиментов
Томские водоразборные башни признаны памятником
Томские аграрии наращивают темпы производства
В Томске открылась выставка картин из овечьей шерсти
В Томской области занимаются наукой почти 10 тысяч человек
Тайские боксеры Сибири собрались в Томске
Студенты-томичи получают отсрочку от армии
Студенты Томской области пройдут обучение в «Школе поисковика»
Юные томички стали победителями соревнований по чир спорту
Работодателям сообщили о приостановлении въезда рабочих из КНР
Томичка поверила телефонному мошеннику и лишилась 60 тысяч рублей
В Томске выросли цены на рынке жилья
Ночью в райцентре Томской области загорелась «пятиэтажка»
В 2019 году почти 2 тысячи домов в Томской области были подключены к газу
МЧС: От схода снега с крыш зданий пострадали еще три томича
В Томской области запущены новые объекты газовой инфраструктуры
В Томской области появятся еще 150 уличных видеокамер
Фристайлист из Томска стал лучшим в России
В Томской области составят реестр временного проживания рабочих
62 тысячи томичей-должников не смогли выехать из России в 2019 году
Томичи смогут бесплатно поверить тонометры артериального давления
В 2019 году в Томской области сократилось число преступлений
Юная томичка-кинорежиссер представит зрителям свою новую работу
В День науки музеи вузов Томска подарят горожанам экскурсии и лекции
В Томской области появился свой «Бурлак»
Житель Томской области осужден за ДТП, в котором погиб его пассажир
В Томске вывезено более 1500 тонн снега
Томичей просят помочь подростку с пороком сердца