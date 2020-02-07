2020-02-07T07:41:38+03:00
Спорт

Юные томички стали победителями соревнований по чир спорту

Открытые краевые состязания проходили в Красноярске
ИГОРЬ ТЮРИН
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Вернулись с победой домойВернулись с победой домойФото: из открытых источников
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Учащиеся спортивного объединения «Томичка» муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Звёздочка» стали победителями и призерами Открытых краевых соревнованиях по чир спорту. Этот вид спорта включает в себя различные элементы хореографии гимнастики и акробатики.

В соревнованиях участвовали спортсмены из городов Сибирского Федерального округа: Красноярска, Ачинска, Черногорска, Усть-Абакана, Северска, Томска. Воспитанницы спортивного объединения «Томичка» стали победителями и призерами в танцевальном чирлидинге. В возрастной группе мальчики/девочки – два первых места в дисциплинах чир фристайл и чир джаз у дуэта в составе Василюк София, Яковлева Екатерина. В возрастной категории юниоры/юниорки 1 и 2 место в аналогичных дисциплинах у дуэта Емельянова Лилия, Кузнецова Ярослава. Девочки выполнили норматив 2 взрослого спортивного разряда. К соревнованиям учащихся подготовила руководитель объединения Анастасия Виноградова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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