Работодателям сообщили о приостановлении въезда рабочих из КНР

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:28:24+03:00

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В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Томской области состоялась встреча руководителя управления Анфисы Кондауровой с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности граждан Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До собравшихся была доведена информация о приостановлении приема, оформления и выдачи приглашений на въезд в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности гражданам Китая. Подобные меры обусловлены обеспечением безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.

Также с работодателями был обсужден вопрос о необходимости продления срока отпуска, иностранным работникам из КНР, ранее убывшим в отпуск за пределы Российской Федерации, а так же доведена информация о правилах постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, в том числе в нежилых помещениях не имеющих адресных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU