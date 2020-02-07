2020-02-07T06:35:24+03:00
Происшествия

Томичка поверила телефонному мошеннику и лишилась 60 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка
Алиса Селезнева
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Схемы телефонных "воришек" становятся изощреннее.Схемы телефонных "воришек" становятся изощреннее.Фото: из открытых источников
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В ОМВД России по Советскому району города Томска обратилась томичка, 1995 года рождения, с заявлением о хищении денежных средств с ее банковского счета.

- По предварительным данным, девушке в вечернее время позвонили с неизвестного номера и, представившись службой безопасности банка, сообщили, что с её счета пытаются снять денежные средства и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет. Выполнив все условия, потерпевшая обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в размере 60 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о том, как можно защитить свои деньги от посягательств мошенников:

Если «работник банка» по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон- не делайте этого! Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения. Если продавец или покупатель на Интернет-сайте просит пройти к банкомату для операций или сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, поступившие на телефон – не верьте, это мошенники! Если в социальных сетях Вам поступила информация с просьбой занять денежные средства либо сообщить номер карты и коды для перевода- свяжитесь с отправителем, проверьте информацию, страницы в соцсетях могут быть взломаны. Если вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию

ИСТОЧНИК KP.RU

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