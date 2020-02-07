2020-02-07T06:10:01+03:00
Доступное жилье

В Томске выросли цены на рынке жилья

Вторичный рынок показал больший рост
Елена Реутова
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Недвижимость стала дорожеНедвижимость стала дорожеФото: Евгения ГУСЕВА
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По информации Томскстата, в последнем квартале 2019 года в Томской области выросли цены на жилье.

Самый большой рост отмечен на вторичном рынке – на 1,8%. При этом на квартиры улучшенного качества рост отмечен еще больше – на 2,5%, а на типовые – меньше – на 1,4%.

На первичном рынке рост цен был немного ниже. На квартиры среднего качества (типовые) цены увеличились на 1.5%. А на жилье улучшенного качества отмечено даже падение цен на 0,3%.

На первичном рынке средняя цена одного квадратного метра жилья в конце IV квартала 2019 года составила 57080 рублей, на вторичном рынке – 49516 рублей. При этом цены на жилье заметно различались и во многом зависели от материала наружных стен дома.

На первичном рынке самая высокая цена одного квадратного метра жилья сложилась на квартиры в домах монолитных (в том числе монолитно-кирпичных) – 60492 рубля. В крупнопанельных и крупноблочных домах – 58681 рубль. Самая низкая цена в кирпичных домах – 53238 рублей.

На вторичном рынке ситуация была несколько иной. Наибольшая цена за квадратный метр жилья также зафиксирована в домах монолитного исполнения – 54433 рубля. Далее следовали кирпичные дома, здесь цена – 50298 рублей. Наименьшая цена наблюдалась в крупнопанельных и крупноблочных домах – 48330 рублей за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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