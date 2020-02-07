2020-02-07T05:27:08+03:00
Экономика

В 2019 году почти 2 тысячи домов в Томской области были подключены к газу

На продолжение работ из бюджета выделено 283 млн рублей
Алиса Селезнева
Поделиться:
Тысячи томских селян ждут, когда в их дома придет "голубое топливо".Тысячи томских селян ждут, когда в их дома придет "голубое топливо".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В региональной администрации подвели итоги Программы развития газоснабжения и газификации Томской области в 2019 году.

- Подрядные организации в полном объеме выполнили строительство газовых сетей в Томске — в микрорайонах Наука и Энтузиастов (36 км), в Колпашеве и Тогуре (24 км). Кроме того, построено 14,5 км сетей в селе Первомайском, 1,4 км в поселке Мирный Томского района и 2 км к жилой застройке трех микрорайонов Спасского и Богашевского сельских поселений. По итогам года техническую возможность подключения к природному газу получили почти 2 тысячи домовладений. – рассказал в отчетном докладе главе региона Игорь Шатурный, заместитель губернатора по промышленной политике.

Также подрядные организации ПАО «Газпром» завершили строительство межпоселкового газопровода до с.Победа Шегарского района (8,7 км) и теперь ведут работы по площадным объектам.

- 2020 год станет прорывным для газификации восточной части Томской области: здесь газовики завершают строительство приоритетных магистральных объектов. Будут построены газораспределительные станции и газопроводы до 11 населенных пунктов, в том числе районных центров Асино, Первомайское и Зырянское.» - отметил губернатор Сергей Жвачкин.

В областном бюджете -2020 на газификацию предусмотрено 283,5 млн рублей. На эти средства будут достроены и введены в эксплуатацию сети в селах Итатка, Дзержинское, Поросино, Первомайское, Тогур, в городах Асино и Колпашево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные томички стали победителями соревнований по чир спорту
Работодателям сообщили о приостановлении въезда рабочих из КНР
Томичка поверила телефонному мошеннику и лишилась 60 тысяч рублей
В Томске выросли цены на рынке жилья
Ночью в райцентре Томской области загорелась «пятиэтажка»
В 2019 году почти 2 тысячи домов в Томской области были подключены к газу
МЧС: От схода снега с крыш зданий пострадали еще три томича
В Томской области запущены новые объекты газовой инфраструктуры
В Томской области появятся еще 150 уличных видеокамер
Фристайлист из Томска стал лучшим в России
В Томской области составят реестр временного проживания рабочих
62 тысячи томичей-должников не смогли выехать из России в 2019 году
Томичи смогут бесплатно поверить тонометры артериального давления
В 2019 году в Томской области сократилось число преступлений
Юная томичка-кинорежиссер представит зрителям свою новую работу
В День науки музеи вузов Томска подарят горожанам экскурсии и лекции
В Томской области появился свой «Бурлак»
Житель Томской области осужден за ДТП, в котором погиб его пассажир
В Томске вывезено более 1500 тонн снега
Томичей просят помочь подростку с пороком сердца