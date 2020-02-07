В 2019 году почти 2 тысячи домов в Томской области были подключены к газу

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:27:08+03:00

Тысячи томских селян ждут, когда в их дома придет "голубое топливо". Фото: Олег ЗОЛОТО

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В региональной администрации подвели итоги Программы развития газоснабжения и газификации Томской области в 2019 году.

- Подрядные организации в полном объеме выполнили строительство газовых сетей в Томске — в микрорайонах Наука и Энтузиастов (36 км), в Колпашеве и Тогуре (24 км). Кроме того, построено 14,5 км сетей в селе Первомайском, 1,4 км в поселке Мирный Томского района и 2 км к жилой застройке трех микрорайонов Спасского и Богашевского сельских поселений. По итогам года техническую возможность подключения к природному газу получили почти 2 тысячи домовладений. – рассказал в отчетном докладе главе региона Игорь Шатурный, заместитель губернатора по промышленной политике.

Также подрядные организации ПАО «Газпром» завершили строительство межпоселкового газопровода до с.Победа Шегарского района (8,7 км) и теперь ведут работы по площадным объектам.

- 2020 год станет прорывным для газификации восточной части Томской области: здесь газовики завершают строительство приоритетных магистральных объектов. Будут построены газораспределительные станции и газопроводы до 11 населенных пунктов, в том числе районных центров Асино, Первомайское и Зырянское.» - отметил губернатор Сергей Жвачкин.

В областном бюджете -2020 на газификацию предусмотрено 283,5 млн рублей. На эти средства будут достроены и введены в эксплуатацию сети в селах Итатка, Дзержинское, Поросино, Первомайское, Тогур, в городах Асино и Колпашево.

ИСТОЧНИК KP.RU