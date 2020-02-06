Фристайлист из Томска стал лучшим в России
В горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» в Челябинской области проходит первенство России среди юниоров проходит. Томскую область представляют четыре спортсмена.
Томич Богдан Бут победил в дисциплине «слоуп-стайл», опередив с отрывом в 9,4 балла ближайшего соперника из Санкт-Петербурга.
Как сообщил президент федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев, спортсмен показал отличный прокат, в этом сезоне его программа стала сложнее. В финале он исполнил серию прыжков из двух двойных переворотов через голову с вращениями. В этой же дисциплине томички Алина Брезгина, Милана Карабатова и Диана Слющенкова вошли в первую десятку.
ИСТОЧНИК KP.RU