Фристайлист из Томска стал лучшим в России

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:47:26+03:00

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В горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» в Челябинской области проходит первенство России среди юниоров проходит. Томскую область представляют четыре спортсмена.

Томич Богдан Бут победил в дисциплине «слоуп-стайл», опередив с отрывом в 9,4 балла ближайшего соперника из Санкт-Петербурга.

Как сообщил президент федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев, спортсмен показал отличный прокат, в этом сезоне его программа стала сложнее. В финале он исполнил серию прыжков из двух двойных переворотов через голову с вращениями. В этой же дисциплине томички Алина Брезгина, Милана Карабатова и Диана Слющенкова вошли в первую десятку.

ИСТОЧНИК KP.RU