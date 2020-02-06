2020-02-06T12:47:26+03:00
Спорт

Фристайлист из Томска стал лучшим в России

Богдан Бут победил в дисциплине «слоуп-стайл»
Елена Реутова
Поделиться:
Томич - сильнейший фристайлист в РоссииТомич - сильнейший фристайлист в РоссииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» в Челябинской области проходит первенство России среди юниоров проходит. Томскую область представляют четыре спортсмена.

Томич Богдан Бут победил в дисциплине «слоуп-стайл», опередив с отрывом в 9,4 балла ближайшего соперника из Санкт-Петербурга.

Как сообщил президент федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев, спортсмен показал отличный прокат, в этом сезоне его программа стала сложнее. В финале он исполнил серию прыжков из двух двойных переворотов через голову с вращениями. В этой же дисциплине томички Алина Брезгина, Милана Карабатова и Диана Слющенкова вошли в первую десятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24