62 тысячи томичей-должников не смогли выехать из России в 2019 году

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

- «В прошлом году в праве выезда за пределы Российской Федерации из-за долгов были ограничены 62 тысячи жителей Томской области. В 2018 году этот показатель составлял около 19 тысяч должников. Из общего количества граждан, ограниченных в праве на выезд в 2019 году, четверть составили неплательщики алиментов. Благодаря применению данной меры судебные приставы, взыскали с них на содержание детей более 4 миллионов рублей». – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В общей сложности, томичи, которых «развернули» на границе, погасили более 445 млн рублей задолженностей, чтобы получить возможность совершать зарубежные вояжи.

Напомним, порог «невыездной» задолженности для должников по алиментам, лиц, которые возмещают вред, причиненный здоровью, вред в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб и (или) моральный вред, причиненные преступлением, составляет 10 тыс. рублей. Должников по налогам, кредитам, оплате услуг ЖКХ не выпустят из России, если они задолжали от 30 тыс. рублей.

- «Узнать о задолженности, и сразу оплатить ее можно на сайте: http://www.r70fssprus.ru/ (сервис «Узнайте о своих долгах»). Кроме того, информацию о наличии исполнительного производства можно получить, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) и Личным кабинетом стороны исполнительного производства. Получить сведения об ограничении на выезд за границу можно у пристава-исполнителя в территориальном отделе по месту жительства при предъявлении паспорта»- уточнила Татьяна Томрачева, пресс-секретарь регионального управления ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU