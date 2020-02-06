Томичи смогут бесплатно поверить тонометры артериального давления

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:30:32+03:00

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11 февраля Томский Центр стандартизации, метрологии и испытаний присоединится к Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», ежегодно организуемой Росстандартом.

Ее главная цель – донести до жителей страны важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. В Томске местом проведения акции станет областная библиотека имени А.С. Пушкина.

11 февраля, с 10 до 19 часов, специалисты Томского ЦСМ будут вести здесь безвозмездный прием граждан (только физические лица) для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления. Вниманию пришедших также будет представлена выставка книг и периодики из фонда библиотеки о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Организаторы мероприятия обращают внимание томичей, что пальчиковые тонометры и тонометры «на запястье» поверяться не будут.

«В минувшем году благотворительная акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!» впервые прошла по всей стране, участие в ней приняли более 10 тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый раз многие посетители акции отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может «врать» и как нужно действовать в такой ситуации», – отметил Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, анонсируя старт акции в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU