В 2019 году в Томской области сократилось число преступлений

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:53:34+03:00

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Всего за 2019 год в Томской области зарегистрировано 17 660 преступлений — на 1% меньше, чем в 2018-м (в расчете на 100 тысяч населения — 1639 преступлений).

- "По данному показателю мы входим в четверку сибирских регионов с самым низким уровнем преступности. На этой позиции область уверенно держится уже не первый год» — сообщил сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор отметил, что более половины всех зарегистрированных преступлений — 56% — носят имущественный характер, и их число в сравнении с 2018 годом сократилось на 4%. Случаи краж и мелких хищений снизились сразу на 12%. В структуре уличной преступности также сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, мелких хищений, разбойных нападений, угонов транспортных средств.

Гражданами в состоянии алкогольного опьянения в регионе совершено 3258 правонарушений — на 8% меньше, чем годом ранее. Самые высокие показатели «пьяной» преступности в 2019 зафиксированы в Верхнекетском, Бакчарском, Кожевниковском, Шегарском, Колпашевском, Томском и Тегульдетском районах.

Раскрываемость преступлений против личности и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью достигла 96%, в области раскрываются почти две трети грабежей. При этом из 2614 мошенничеств нераскрытыми осталась половина. Чаще всего это те, что были совершены с использованием интернета или мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU