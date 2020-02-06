Юная томичка-кинорежиссер представит зрителям свою новую работу

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:19:24+03:00

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8 февраля, в пространстве «Точка кипения» (проспект Ленина, 26) состоится премьерный показ короткометражного фильма "Они не меняются" молодого томского режиссера Дианы Костыриной. Диане всего 16 лет, но в ее фильмографии уже пять короткометражных лент, три социальных ролика и две фестивальных работы. "Они не меняются" – один из первых фильмов, над которым она работала. Его сюжет основан на реальных событиях, картина снималась в Томске в мае 2019 года.

"Каждому из нас рано или поздно придется столкнуться с предательством. Придется пережить ту боль, которая зачастую очень сложно залечивается, даже временем и людьми, оказывающими огромную поддержку. Данный фильм является предупреждением для "будущих предателей" и просто поддержкой для тех, кто уже прочувствовал на себе эту грязь. Мы не хотим ничего идеализировать и показать «сказку». Жизнь суровая и порой даже не справедливая, но это не повод, чтобы кормить зрителей «сладкой ложью", – говорится в анонсе, размещенном на сайте "Точки кипения".

После показа зрители смогут обсудить увиденное с создателями фильма. Начало в 18.00. Вход свободный, но требуется регистрация. Возрастное ограничение: 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU