В День науки музеи вузов Томска подарят горожанам экскурсии и лекции

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:50:27+03:00

Знакомство с университетскими «сокровищницами» будет интересно и взрослым, и детям

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8 февраля, в День российской науки, музейный комплекс Томского политехнического университета подготовил экскурсионную программу «Экспедиция по ТПУ». В рамках акции все желающие смогут посетить музей истории ТПУ, Минералогический музей и Мемориальный кабинет-музей имени академиков В.А. Обручева-М.А. Усова.

В Мемориальном кабинете-музее имени знаменитых академиков состоится тематическая лекция «Владимир Афанасьевич Обручев, ученый и писатель». Посетители узнают об ученом как декане, педагоге и выдающемся исследователе Сибири и Центральной Азии — с одной стороны, и писателе-фантасте, авторе «Земли Санникова» и «Плутонии» — с другой. Юные исследователи подготовятся к путешествию в затерянные земли, узнают о мамонтах и динозаврах.

В ТГУ, в рамках проекта «Университетские музеи – детям», распахнут свои двери для маленьких горожан пять старейших хранилищ сокровищ «альма матер»: Музей истории ТГУ, Музей истории, археологии и этнографии Сибири, Минералогический, Палеонтологический и Зоологические музеи музей.

Среди тем экскурсий – лекция-беседа «Как содержать диких животных дома и в зоопарке», «Изготовление, реставрация зоологических экспонатов».

ИСТОЧНИК KP.RU