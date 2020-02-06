В Томской области появился свой «Бурлак»

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томскую область поступил уникальный компактор для уплотнения отходов на полигоне ТКО. Спецмашина UM-38 «Бурлак» пополнила парк техники регионального оператора – «Спецавтохозяйства Томска».

Компактор весом около 40 тонн используется для сжатия отходов: он вытесняет воздух из мусора, делает максимальной плотность отходов, а значит, сокращается площадь, необходимая для их размещения. Кроме того, «Бурлак» укомплектован отвалом и используется в качестве бульдозера. На данный момент в России нет аналогов этой модели отечественного производства.

Всего в парке регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» более 55 единиц высокопроизводительной техники, большая часть которой используется при сборе и транспортировании отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU