Житель Томской области осужден за ДТП, в котором погиб его пассажир

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:56:57+03:00

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В июле 2019 года подсудимый, не имеющий водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ 2109 и вместе с приятелем поехал по автодороге, ведущей из Колпашева в село Тогур. Двигаясь со скоростью более 90 км/час, подсудимый не заметил вышедшую на проезжую часть корову и совершил наезд на животное. В результате столкновения пассажир, находившийся на переднем сиденье автомобиля, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Колпашевский городской суд Томской области признал 22-летнего жителя района виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU