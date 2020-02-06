2020-02-06T06:56:57+03:00
Происшествия

Житель Томской области осужден за ДТП, в котором погиб его пассажир

Его приговорили к трем годам лишения свободы
Елена Реутова
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Водитель, виновный в ДТП, в котором погиб пассажир - осужденВодитель, виновный в ДТП, в котором погиб пассажир - осужденФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В июле 2019 года подсудимый, не имеющий водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ 2109 и вместе с приятелем поехал по автодороге, ведущей из Колпашева в село Тогур. Двигаясь со скоростью более 90 км/час, подсудимый не заметил вышедшую на проезжую часть корову и совершил наезд на животное. В результате столкновения пассажир, находившийся на переднем сиденье автомобиля, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Колпашевский городской суд Томской области признал 22-летнего жителя района виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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