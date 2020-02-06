2020-02-06T06:43:52+03:00
Недвижимость

В Томске вывезено более 1500 тонн снега

Идет очистка общественных пространств города
ИГОРЬ ТЮРИН
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Чтобы томичи могли гулять круглый годЧтобы томичи могли гулять круглый годФото: из открытых источников
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1500 тонн снега вывезено с 57 общественных пространств города с начала года. Эти территории должны быть доступны для посещения томичами в любое время года: в зимнее время здесь очищаются и посыпаются противогололедными смесями тропинки и тротуары, подъездные пути и элементы инфраструктуры.

Содержание территории общественных пространств в рамках муниципального контракта городского департамента дорожной деятельности и благоустройства проводит ООО «Зеленстрой». В их зоне ответственности находится содержание таких крупных территорий как Лагерный сад, парк Белое озеро, сквер Студенческих отрядов, площадь Новособорная, Буфф-Сад, сквер «Почтамтский», сквер поселка Светлый и другие. На этой неделе работы были проведены на территории спортивно-игрового комплекса «Лесная сказка» в Михайловской роще , в скверах на пер. Плеханова и других зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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