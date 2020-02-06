Томичей просят помочь подростку с пороком сердца

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:39:08+03:00

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Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» объявил о сборе средств для 15-летнего Олега Непомнящих. Парень страдает врожденным пороком сердца.

- Олегу установили механический протез и теперь ему нужно пожизненно принимать препараты, разжижающие кровь. Чтобы в домашних условиях правильно подобрать дозу лекарства, нужен прибор Коагучек. Если доза будет правильная, побочных эффектов не будет. При нормальной работе клапана новой операции не понадобится, - комментирует Ольга Янулевич, лечащий врач-детский кардиолог Кардиохирургического отделения №2 «НИИ кардиологии» ФГБНУ «ТНИМЦ» РАН.

Сам прибор, благодаря томичам, семья приобрела. Однако сейчас семье снова нужна помощь: на годовой запас тест-полосок к прибору требуется 28400 рублей.

- На данный момент наша семья не располагает такой суммой, и мы обращаемся к вам за помощью: будем благодарны всем неравнодушным людям, - отмечает мама Олега.

Узнать о том, как можно помочь Олегу, Вы всегда можете по телефону: +7(3822) 211-311 и по эл.почте: chudo-tomsk@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU