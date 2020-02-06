Юный томич вышел в лидеры в престижном турнире

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:22:04+03:00

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Воспитанник шахматного объединения Дворца творчества детей и молодежи г. Томска, кандидат в мастера спорта Максим Швецов с 25 января по 2 февраля принимал участие в престижном международном фестивале по классическим шахматам «Moskow Open 2020» в городе Москва.

Томич получил право сыграть в турнире «С», где выступали 393 (!) игрока с рейтингом ФИДЕ менее 2300 пунктов. Имея 26-й номер в стартовом списке, Максим на протяжении всего турнира находился в лидирующей группе и завершил его, заняв 6-е место. В активе Максима 6 побед, 2 ничьи и всего одно поражение от победителя турнира монгольского мастера Boldoo Erdenepurev.

ИСТОЧНИК KP.RU