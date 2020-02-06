2020-02-06T06:22:04+03:00
Спорт

Юный томич вышел в лидеры в престижном турнире

Шахматист томского Дворца творчества детей и молодежи успешно выступил в Москве
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Шахматные баталииШахматные баталииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Воспитанник шахматного объединения Дворца творчества детей и молодежи г. Томска, кандидат в мастера спорта Максим Швецов с 25 января по 2 февраля принимал участие в престижном международном фестивале по классическим шахматам «Moskow Open 2020» в городе Москва.

Томич получил право сыграть в турнире «С», где выступали 393 (!) игрока с рейтингом ФИДЕ менее 2300 пунктов. Имея 26-й номер в стартовом списке, Максим на протяжении всего турнира находился в лидирующей группе и завершил его, заняв 6-е место. В активе Максима 6 побед, 2 ничьи и всего одно поражение от победителя турнира монгольского мастера Boldoo Erdenepurev.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области появился свой «Бурлак»
Житель Томской области осужден за ДТП, в котором погиб его пассажир
В Томске вывезено более 1500 тонн снега
Томичей просят помочь подростку с пороком сердца
Юный томич вышел в лидеры в престижном турнире
В Томской области сократился прожиточный минимум
В Томске реализуется экопроект «Вторая жизнь пластика»
Бывший полицейский руководитель осужден в Томске
В Томске проходит проверка по факту падения с крыши
Форум «Развитие похоронной отрасли» проходит в Томске
В Томской области состоялась викторина «Я – в безопасности»
Томичи смогут уточнить адреса захоронений
Зрители в селах Томской области увидели «Волшебный посох Деда Мороза»
Томский проект «Знай наших – читай наших» включен в базу Минкульта
Томские борцы – среди лучших в Сибири
Бригады «ТомскСАХ» сутки работали в ударном темпе
Телефонные мошенники обманывали томских пенсионеров
Сотрудник банка в Томске подозревается в незаконной выдаче субсидии
Зарядиться здоровьем призывают томичей на «Лыжне России - 2020»
В Томской области дан старт программе «Земский учитель»
Томич предъявил полицейским фальшивые права и теперь пойдет под суд
Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом в Томске
В Томской области свыше 6 тысяч федеральных льготников получат увеличенные пособия
В преддверии посевной томские аграрии вывезли на поля вдвое больше навоза