В Томске реализуется экопроект «Вторая жизнь пластика»
Экоактивисты из нефтехимической компании СИБУР разработали проект «Вторая жизнь пластика». В его рамках в сотрудничестве с Центром экономии ресурсов и Федеральным эколого-биологическим центром был организован экологический урок для учеников Академического лицея им. Григория Псахье города Томска.
При правильном использовании и утилизации пластик является одним из самых экологичных материалов современности, утверждают активисты компании. Бумага, алюминий и пластик – это те ресурсы, которые могут быть переработаны несколько раз. Поэтому дети получили памятки с обозначениями видов пластика и подготовкой его к утилизации, а также наглядное пособие – «экологический чемоданчик». Вошли в него предметы с различной маркировкой пластика, карточки с информацией о способах переработки и для интеллектуальных игр, образцы гранул полипропилена и ПЭТФ, а также изготовленные из переработанных материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU