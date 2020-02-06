2020-02-06T05:38:38+03:00
Недвижимость

В Томске реализуется экопроект «Вторая жизнь пластика»

Его проводят специалисты известной компании СИБУР
ИГОРЬ ТЮРИН
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Экология - дело общееЭкология - дело общееФото: из открытых источников
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Экоактивисты из нефтехимической компании СИБУР разработали проект «Вторая жизнь пластика». В его рамках в сотрудничестве с Центром экономии ресурсов и Федеральным эколого-биологическим центром был организован экологический урок для учеников Академического лицея им. Григория Псахье города Томска.

При правильном использовании и утилизации пластик является одним из самых экологичных материалов современности, утверждают активисты компании. Бумага, алюминий и пластик – это те ресурсы, которые могут быть переработаны несколько раз. Поэтому дети получили памятки с обозначениями видов пластика и подготовкой его к утилизации, а также наглядное пособие – «экологический чемоданчик». Вошли в него предметы с различной маркировкой пластика, карточки с информацией о способах переработки и для интеллектуальных игр, образцы гранул полипропилена и ПЭТФ, а также изготовленные из переработанных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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