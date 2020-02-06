Бывший полицейский руководитель осужден в Томске

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:17:43+03:00

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Советский районный суд г. Томска признал бывшего заместителя начальника УМВД России по Томской области виновным в совершении преступления. Это мошенничество при получении пенсионных выплат. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в преддверии предстоящего увольнения со службы и выхода на пенсию подсудимый зарегистрировался в заброшенном доме в одном из удаленных поселков и представил в пенсионный отдел областного управления МВД недостоверные сведения о проживании на территории, приравненной к районам Крайнего Севера. В результате ему была начислена пенсия с применением повышенного районного коэффициента в 50 процентов, что привело к незаконной переплате на сумму свыше 340 тыс. рублей.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он оштрафован на 50 тыс. рублей, лишен специального звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU