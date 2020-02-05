2020-02-05T15:48:18+03:00
Происшествия

В Томске проходит проверка по факту падения с крыши

Ее проводит прокуратура Кировского района города
ИГОРЬ ТЮРИН
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В шаге от паденияВ шаге от паденияФото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Кировского района г. Томска приступила к проведению проверки по факту несчастного случая, произошедшего при организации работ по очистке от снега и наледи крыши дома № 5а по ул. Артема. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации работник, проводивший очистку кровли многоквартирного дома, упал с крыши и получил телесные повреждения. В ходе проверочных мероприятий прокуратура района проверит соблюдение жилищного и трудового законодательства, в том числе исполнение требований закона об охране труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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