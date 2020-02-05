2020-02-05T13:26:50+03:00
Общество

Томичи смогут уточнить адреса захоронений

Потомки погибших в Пруссии красноармейцев узнают о расположении могил предков
ИГОРЬ ТЮРИН
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Мы помним...Мы помним...Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство Калиниградской области призывает родственников павших воинов из Томской области предварительно уточнять адреса подлинных захоронений. Многие сибиряки в майские победные дни традиционно посещают могилы павших на войне родственников. Получить необходимую информацию можно в электронной Книге памяти.

В самом западном регионе страны продолжается уточнение мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны. Сейчас база данных включает информацию о 145 тысячах солдат и офицеров Красной Армии, увековеченных на мемориалах братских могил Калининградской области, а также на территории Польши и Литвы.

В ходе акции по уточнению мест захоронения с 2019 года удалось актуализировать сведения о 25 тысячах бойцов. Установлено, что многие из них на самом деле захоронены в других местах, в том числе за пределами Российской Федерации. В связи с этим обновляется информация и на мемориальных плитах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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