Зрители в селах Томской области увидели «Волшебный посох Деда Мороза»

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:55:48+03:00

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Солисты Томской областной государственной филармонии совершили марш-бросок длиной в 300 километров. Они поделились с жителями Кривошеинского и Молчановского районов региона своим искусством, прихватив с собой «Волшебный посох Деда Мороза». Зажигательный мюзикл, который они представили на сцене местных домов культуры, явно пришелся по вкусу маленьким и взрослым зрителям, они встречали и провожали артистов из областного центра аплодисментами..

ИСТОЧНИК KP.RU