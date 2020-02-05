Томские борцы – среди лучших в Сибири

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:12:02+03:00

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Более 260 спортсменов из всех регионов Сибири приняли участие в первенстве Сибирского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба». Соревнования среди юношей до 18 лет проводились в Абакане.

Томскую область представляли 15 атлетов. Двое из них смогли подняться на пьедестал почета. Никита Разумов из областного центра дополнительного образования занял первое место в категории до 42 кг. Кутман Байышов, представляющий ДЮСШ «Кедр», стал победителем в весовой категории до 45 кг. Теперь обоим спортсменам предстоит выступить на первенстве России.

В десятку сильнейших в своих категориях вошли еще два томских спортсмена. Егор Сапунов из областного центра дополнительного образования занял четвертое место в категории 120 кг, Максим Паненков из северской ДЮСШ «Янтарь» стал пятым в категории 110 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU