Бригады «ТомскСАХ» сутки работали в ударном темпе

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:59:23+03:00

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С утра 5 февраля на улицы Томска выведены 79 единиц спецтехники. Механизированные бригады и ручные работники очищают от снега пешеходные пространства, скалывают наледь и отсыпают потенциально опасные участки песком. 4 февраля эта работа была выполнена на 47 тротуарах. На крупных магистралях, таких как проспекты Фрунзе, Кирова, Ленина, были очищены заездные карманы.

Сегодня на день «ТомскСАХ» поставлена задача вывезти снег с ул. Клюева на участке от ул. Бирюкова до ул. Обручева с кольцом, от ул. Осенней до ул. Обручева, в районе Путепровода от ул. Транспортной до ул. 1-й Рабочей, с ул. Б. Подгорной от пер. Тихого до ул. Чубаровцев по левой стороне, от пер. Светлого до пер. Урожайного по правой стороне. Фронтальный снегопогрузчик будет работать по ул. Таврической. Остановки и пешеходные переходы будут приводить в порядок по ул. Обручева и Балтийской. Накануне с улиц Томска на городские полигоны было доставлено 7 тыс. тонн снега.

ИСТОЧНИК KP.RU