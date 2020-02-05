Телефонные мошенники обманывали томских пенсионеров

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Злоумышленники звонили пожилым людям от имени родственников или сотрудников полиции и сообщали о том, что их сын или другой родственник совершил преступление. Чтобы избежать уголовного преследования необходимо заплатить деньги пострадавшей стороне. Пожилых жителей Томской области просили передать денежные средства курьерам.

Всего в полицию поступило 6 заявлений от жителей Томской области. Возраст пострадавших – от 75 до 84 лет.

Введенные в заблуждение потерпевшие, после выполнения условий злоумышленников, перезванивали родственникам и выясняли, что стали жертвами мошенников. Причиненный ущерб составил около 900 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны и доставлены в Томскую область. Ими оказались жители города Новосибирска, 1987 и 1984 года рождения, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU